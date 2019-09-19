0553 313 94 23

Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki Türkiye'nin 4. büyük mağarasının duvarları yazı tahtasına döndü

Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki Türkiye'nin 4'üncü büyük mağarası olan Bulak (Mencilis) Mağarası'nın sütunları ile duvarlarına, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yazılar yazıldığı görüldü.

19 Eylül 2019 Perşembe 13:06
Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki Türkiye'nin 4. büyük mağarasının duvarları yazı tahtasına döndü

Safranbolu'ya 8 kilometre uzaklıkta bulunan, Türkiye'nin 4'üncü büyük mağarası Bulak (Mencilis) Mağarası'na, gezi amaçlı ziyaret edenlerin yanı sıra nefes darlığı, astım ve bronşit gibi hastalıklara iyi geldiğini düşünerek, yılda yaklaşık 150 bin kişi geliyor. 6 kilometre uzunluğundaki mağaranın sadece 400 metrelik kısmı ziyaret edilebiliyor. Mağarada sarkıt, dikit, sütun, küçük yer altı nehri, şelale ve 2 göl bulunuyor. Mağaranın bu sütunları ile duvarlarına, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yazılar yazıldığı görüldü. azıların tespit edilmesi üzerine, mağaraya rehbersiz girişler yasaklandı. Girişler, rehber eşliğinde 15 dakikada bir, gruplar halinde yapılmaya başlandı.



Eyüp Bahçeci, rehberliğini yaptığı ziyaretçilere yazıları göstererek, "Sadece yazı değil, sevgilisinin adını yazmış. Ayrıldıktan sonra üşenmeyip, gelip, üzerini karalamış. Böyle bilinçsizlik olamaz. Yazıların yazıldığı şu oluşum için söylüyorum; yaklaşık 1,5- 2 milyon yılda oluşan bir oluşum ve maalesef insan elinden bulaşan bakteriler yüzünden bu oluşumun ömrü tamamen durmuş durumda. İnsanları bu konuda biraz daha bilinçlendirmek amacıyla rehbersiz girişleri yasakladık" diye konuştu. 



Torunlarıyla geldiği mağarada yazılarla karşılaşan Vedat Göktepe ise "İyi bir şey değil. Yazılar, mağaranın tabii güzelliğini bozuyor" dedi. 

Torun Belinay Göktepe (8) de "Rica ediyorum büyüklerimden; lütfen buralara isimlerinizi yazmayın" diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 13:06
  1. Karabük
  2. mağara
  3. Mencilis mağarası
  4. Bulak mağarası
  5. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'Giresun kalite fındık' logolu ürünlerin yetki belgesine yoğun ilgii
    1. 'Giresun kalite fındık' logolu..
    2. Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki..
    3. Kulisleri sallayacak sürpriz gelişme!..
    4. Polise ‘haritadan yer beğenin’..
    5. Yakınları tarafından bulunmuştu!..
    6. Adıyman'da tarlaya çalışmaya gitti,..
    7. Suudi Arabistan'dan tarihi itiraf!
    8. Selçuklu eseri Sultanhanı..
    9. Kastamonu'da kamyonet devrildi: 4 yaralı
    10. 1 yaşındaki bebek feci şekilde can verdi
    11. Dalındayken satılan Ordu kivisi Türk..
    12. Enez'de botları batan düzensiz..
    13. Suudi Arabistan'a bir saldırı daha!
    14. 'Suç makinesi' çatı katında enselendi
    15. Gazeteci Emre Erciş gözaltına alındı
    16. Tüm dünyaya duyurdular! ‘UFO’lara ait..
    17. TEM ekiplerinden DAEŞ operasyonu!..
    18. Eşek arısının soktuğu kadın yaşam..
    19. Korkutan uyarı! Gökten kimyasal yağacak
    20. BAE, ABD öncülüğündeki uluslararası..
    21. 'Fidancı köy'de 40 ülkeye fidan..
    22. Almanya'dan Irak kararı! Süre uzatıldı
    23. Ümit Karan, Vedat Muriqi'i hedef aldı
    24. EYT müjdesi! EYT çıkıyor mu? EYT..
    25. Ehliyetsiz avukattan polislere tehdit:..
    26. İnternetten kaçak tüfek satan kişi..
    27. İşte Tunç Soyer’in ilk icraati!..
    28. Fatih Altaylı, Ali Koç'u bombaladı:..
    29. Eski BBP'li isim AK Parti'den istifa..
    30. Didim'de 53 düzensiz göçmen yakalandı
    İYİ Partili Lütfü Türkkan'dan çok konuşulacak sözler: CHP'li isim bize bir mail attı...
    İYİ Partili Lütfü Türkkan'dan çok konuşulacak sözler: CHP'li isim bize bir mail attı...
    İSPARK görevlisinden 'Boş yer var mı?' diyen araç sahibine skandal cevap: "Gabar'da var, Kato'da var"
    İSPARK görevlisinden 'Boş yer var mı?' diyen araç sahibine skandal cevap: "Gabar'da var, Kato'da var"
    Almanya'dan '15 Temmuz' itirafı! Açık açık söyledi
    Almanya'dan '15 Temmuz' itirafı! Açık açık söyledi
    Davutoğlu’nun yeni parti binasının kirasını kimler ödüyor?
    Davutoğlu’nun yeni parti binasının kirasını kimler ödüyor?
    Temel Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'ın teklifine çarpıcı sözler!
    Temel Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'ın teklifine çarpıcı sözler!

    Günün Karikatürü

    19 Eylul 2019
    İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu açıklaması!
    İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu açıklaması!
    Reis’e rest çekenleri gizleyen bakanlık bürokratları!
    Reis’e rest çekenleri gizleyen bakanlık bürokratları!