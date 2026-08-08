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Yerel Karabük'ten acı olay!
Yerel

Karabük'ten acı olay!

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Karabük'ten acı olay!

Karabük'te elektrik akımına kapılan işçi toprağa verildi. Olay, bölgede üzüntüyle karşılandı.

Merkeze bağlı Kahyalar köyünde elektrik hattındaki arızayı gidermeye çalışırken akıma kapılması sonucu hayatını kaybeden Olcay Özaltın'ın cenazesi Kayabaşı Mahallesi Yaylacık Merkez Camisi'ne getirildi.

 

Özaltın'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan namazının ardından Karabük Köyü Mezarlığı'na defnedildi.

Olay, bölgede üzüntüyle karşılandı.

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