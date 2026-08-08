Karabük'ten acı olay!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Karabük'te elektrik akımına kapılan işçi toprağa verildi. Olay, bölgede üzüntüyle karşılandı.
Merkeze bağlı Kahyalar köyünde elektrik hattındaki arızayı gidermeye çalışırken akıma kapılması sonucu hayatını kaybeden Olcay Özaltın'ın cenazesi Kayabaşı Mahallesi Yaylacık Merkez Camisi'ne getirildi.
Özaltın'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan namazının ardından Karabük Köyü Mezarlığı'na defnedildi.
Olay, bölgede üzüntüyle karşılandı.