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Aktüel Karabük'teki bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı
Aktüel

Karabük'teki bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-10-02 19:04:01 -
Karabük'teki bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Eflani ilçesinde iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı, 2 kişi gözaltına alındı.

Karacapınar köyünde, kız kaçırma nedeniyle aralarında husumet bulunduğu iddia edilen iki aile üyeleri arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda köy muhtarı Halil İbrahim (52), oğlu Nadir (28) ve yeğeni Fatih Çelenli (30) aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince Karabük ve ilçedeki hastanelere kaldırılırken jandarma ekipleri olaya karıştıkları iddiasıyla H.S. ve İ.Ç'yi gözaltına aldı.


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