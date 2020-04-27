Karabük'te vefa ekiplerinden 70 yaşındaki adama doğum günü sürprizi
KARABÜK (AA) - Karabük'teki Vefa Sosyal Destek Grubu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evinde kalan 70 yaşındaki Rasim Özdemir'e doğum gününde pastayla sürpriz yaptı.
Şehir dışında bulunan oğlunun Karabük'te yaşayan babasının doğum gününü kutlamak istediğini belirtmesi üzerine Vefa Sosyal Destek Grubu harekete geçti.
Görevliler, doğum günü pastasını alarak Adatepe Mahallesi'nde yaşayan Özdemir'in evine gitti.
Kapıda ekibi pastayla gören Rasim Özdemir, şaşkınlıkla birlikte mutluluk yaşadı. Mumları üfleyen Özdemir, Karabük Valisi Fuat Gürel ile görevlilere teşekkür etti.