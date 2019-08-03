0553 313 94 23

Karabük’te trafiğe kayıtlı araç 66 bin 556’ya geriledi

Karabük’te trafiğe kayıtlı araç sayısı Haziran 2019 sonu itibariyle bir önceki aya göre 124 araç düşüşle 66 bin 556’ya geriledi.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 17:57
Karabük’te trafiğe kayıtlı araç 66 bin 556’ya geriledi

Karabük’te trafiğe kayıtlı araç sayısı Haziran 2019 sonu itibariyle bir önceki aya göre 124 araç düşüşle 66 bin 556’ya geriledi.


Türkiye İstatistik Kurumu Haziran 2019 Motorlu Kara Taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye’de trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs 2019 sonu itibariyle 23 milyon 44 bin 761 adet oldu. Karabük’te ise bu sayı Mayıs ayında 66 bin 680 iken Haziran ayında 66 bin 556’yageriledi. Karabük’te trafiğe kayıtlı 66 bin 556 araçtan 41 bin 181’i otomobil olurken, 9 bin 729’u kamyonet, 3 bin 37’si kamyon, 4 bin 164’ü motosiklet, bin 728’i minibüs, 619’u otobüs, 5 bin 846’sı traktör ve 252 adettin ise özel amaçlı araç olduğu belirtildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 17:57
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Van YYÜ’den AYM’nin ‘hak ihlali’ kararına tepki
    1. Van YYÜ’den AYM’nin ‘hak ihlali’..
    2. Bodrum’u ayağa kaldıran esrarengiz..
    3. İAÜ Voleybol Kadın Takımı Avrupa’da..
    4. Hareket halindeki tırın kasası alev..
    5. Dalyan’daki yangına havadan karadan..
    6. Libya'daki Uluslararası Mitiga..
    7. Karşıya geçerken tırın altında kalan..
    8. İstanbul-İzmir otoyolu yarın açılıyor
    9. Erzurum’da kişi başına düşen nakdi..
    10. Yelkenli yolcu gemisi "Club Med 2"..
    11. Balıkesir'deki otobüs yangınında acı..
    12. "Avantajlı bir skorla dönmek istiyoruz"
    13. Esed rejiminin askeri üssü havaya..
    14. İlk çocuk neden daha yorucudur?
    15. ABD Pasifik'e orta menzilli füze..
    16. Karabük’te trafiğe kayıtlı araç 66 bin..
    17. Esenyurt'ta yangın! 8 kişi mahsur kaldı
    18. "Üç veya dört futbolcuya daha..
    19. Nicolas Maduro resti çekti!..
    20. Yetimler Kervanı hayırseverlerden..
    21. Dünyanın en büyük yelkenli yolcu..
    22. Hakkari’de bayram öncesi kasaplar..
    23. Ceylan ve Ahlatcı gazetecilerle bir..
    24. Akıncı açıkladı! Rumlardan Türkiye'ye..
    25. Samountain Motosiklet Festivali başladı
    26. Yangında mahsur kalan 8 kişiyi itfaiye..
    27. Kartal Belediyesi ilçe sorunlarına..
    28. Suç makinası Arguvan’da yakalandı
    29. Süleyman Kuku Efendi son yolculuğuna..
    30. 2019-2020 Süper Lig ’Cemil Usta..
    Fahrettin Altun'un eşinden CHP'li Özel'e cevap!
    Fahrettin Altun'un eşinden CHP'li Özel'e cevap!
    Hakan Bayrakçı'yı kim dövdü? MHP'li o ismi ima etti
    Hakan Bayrakçı'yı kim dövdü? MHP'li o ismi ima etti
    İSKİ'de toplu istifa! Üst yönetim görevi bıraktı
    İSKİ'de toplu istifa! Üst yönetim görevi bıraktı
    HDP'nin yönetimindeki Diyarbakır susuzluktan kuruyor!
    HDP'nin yönetimindeki Diyarbakır susuzluktan kuruyor!
    Ekrem’in sloganı fuhşun ve ihanetin simgesi oldu!
    Ekrem’in sloganı fuhşun ve ihanetin simgesi oldu!

    Günün Karikatürü

    03 Ağustos 2019
    Hangi millet adına bu kararı verdiniz?
    Hangi millet adına bu kararı verdiniz?
    Mağarada buz devrine ait silahlar bulundu
    Mağarada buz devrine ait silahlar bulundu