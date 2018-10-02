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Karabük'te TIR devrildi! Ankara yolu trafiğe kapandı

Karabük'ten Bolu'ya giden kum dolu tır devrildi. Kazanın ardından Ankara karayolu uzun süre trafiğe kapandı.

02 Ekim 2018 Salı 20:38
Karabük'te TIR devrildi! Ankara yolu trafiğe kapandı

Alınan bilgiye göre, Karabük'ten Bolu'ya giden Zafer E. yönetimindeki 14 FM 636 plakalı kum dolu tır, Kemal Oyman mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolünü kaybederek yola devrildi.

Kazadan yara almadan kurtulan sürücü, durumu polis ekiplerine bildirdi. Kaza nedeniyle Karabük-Ankara karayolu yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kaldı.

Olay yerine çağrılan Karayolları ekipleri, iş makinesiyle yoldaki kumu temizledi. Tırın da kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı.

Bu arada yola bırakılan ve sürücüsüne ulaşılamayan bir minibüs, Karayolları ve trafik ekiplerince itilerek kenara alındı.

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 20:38
  1. Karabük
  2. Ankara
  3. Kemal Oyman
  4. Bolu

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