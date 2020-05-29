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Aktüel

Karabük'te sağanak etkili oldu

Yeniakit Publisher
2020-05-29 12:21:08 -
Karabük'te sağanak etkili oldu

KARABÜK (AA) - Karabük'te gece saatlerinde başlayan sağanak, il genelinde etkili oldu.

Sağanak dolayısıyla cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Vatandaşlar yolda yürümekte, sürücüler de su birikintileri sebebiyle trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Karabük genelinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülen yağışlar sebebiyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi.

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