  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Karabük’te pide fiyatları belli oldu

11 Ayın Sultanı Ramazan ayının vazgeçilmezi olan pide fiyatları açıklandı.

2020-04-23 17:11:04 -
Karabük’te pide fiyatları belli oldu

11 Ayın Sultanı Ramazan ayının vazgeçilmezi olan pide fiyatları açıklandı.


11 Ayın Sultanı Ramazan ayında Karabük’te pide fiyatları açıklandı. Karabük’te Ramazan ayında susamlı pide 3 TL’den satılacak.


Karabük Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birlik Başkanı Nurettin Tümen, Ramazan pidesinin Karabük’te 350 gramlık susamlı pidenin 3 TL’den satılacağını kaydetti.


Tümen, ayrıca, 350 gram susamlı yumurtalı pidenin ise 3,50 TL olduğunu belirterek, fiyatların ilçelerde de aynı olduğunu söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı