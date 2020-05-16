Karabük'te perakende satış yapan iş yerleriyle ilgili kısıtlamalar kaldırıldı

KARABÜK (AA) - Karabük İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan perakende satış yapan iş yerleriyle ilgili kısıtlamalar kaldırıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kararın hava sıcaklığındaki artış ve günlerin uzamasıyla alışverişin daha geniş zamana yayılarak insan yoğunluğunun azaltılması için alındığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Daha önce 14 Nisan 2020 tarih ve 30 nolu İl Hıfzıssıhha Meclis Kurul Kararının 7. maddesinde yeniden düzenlemeye gidilen tüm iş yerleri, perakende gıda satışı yapan et ve balık ürünleri satış yeri, manav, kuru yemişçi şarküteri ve benzeri işletmeler ve tekel bayileri, perakende olarak LPG tüpü ve su satışı yapan işletmeler, perakende olarak inşaat malzemesi, tekstil, çanta ve ayakkabı, halı, mobilya, kozmetik, zücaciye, elektronik ürünler, beyaz eşya ve klima, kuyumcu, kırtasiye, otomotiv ve otomotiv yan sanayi ürünleri, satan ve son tüketiciye hizmet veren sigorta, emlak, seyahat acentesi ve benzeri diğer işletmeler, perakende olarak zirai ilaç, tohum, gübre satışı yapan işletmeler ve hayvan yemi satan bayiler hakkında alınan çalışma, gün ve saatleri ile ilgili tüm kısıtlama kararlarının kaldırılmasına karar verilmiştir."