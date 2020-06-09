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Aktüel

Karabük'te otomobilin motor kısmına sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-09 03:23:49 -
Karabük'te otomobilin motor kısmına sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobilin motor kısmına sıkışan kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Esentepe Mahallesi'nde bir otomobilin motor kısmından gelen sese bakan vatandaşlar bir kedi yavrusunun sıkıştığını fark etti.

Bir süre kendi imkanlarıyla çıkartmaya çalışan ancak başaramayan vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi.

Çalışma başlatan ekipler, otomobilin motor kısmına sıkışan kedi yavrusunu bulunduğu yerden çıkardı.

Temizlenen kedi yavrusu, daha sonra annesinin bulunduğu alana bırakıldı.

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