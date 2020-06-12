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Aktüel

Karabük'te otomobilin devrilme anı güvenlik kameralarına yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-06-12 18:17:04 -
Karabük'te otomobilin devrilme anı güvenlik kameralarına yansıdı

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Eskipazar ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin devrilme anı, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Bolu'dan Samsun yönüne giden B.Ü. yönetimindeki 34 PT 2249 plakalı otomobil, İsmetpaşa mevkisinde yoldan çıkarak devrildi.

Hafif yaralanan sürücü ile yanındaki kişiyi, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri ayakta tedavi etti.

Kaza anı ise çevredeki akaryakıt istasyonuna ait güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde, hızla ilerleyen otomobilin yoldan çıkması ve akaryakıt istasyonu girişindeki boş araziye devrilmesi yer alıyor.


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