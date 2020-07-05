  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Karabük'te otomobil yayalara çarptı: 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-07-05 00:47:05 -
Karabük'te otomobil yayalara çarptı: 2 yaralı

KARABÜK (AA) - Karabük'te bir otomobil önce park halindeki iki otomobile ardından yol kenarındaki baba ve kızına çarptı.

Alınan bilgiye göre, Can D. idaresindeki 74 BM 236 plakalı otomobil, 75. Yıl Mahallesi 1 nolu cadde üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarında park halindeki 06 BVM 792 ve 78 BP 219 plakalı otomobillere, ardından Ufuk Güneri (43) ve kızı Zeynep Erva Güneri'ye (6) çarptı.

Kazanın ardından otomobil yaklaşık 100 metre sonra durabildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulansla Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Gözaltına alınan sürücü Can D.'nin 3,96 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Toyota Corolla
Satılık 2015 model Toyota Corolla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı