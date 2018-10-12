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Karabük’te otomobil ile minibüs çarpıştı: 10 kişi yaralandı

Eskipazar ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi yaralandı.

12 Ekim 2018 Cuma 22:23
Karabük’te otomobil ile minibüs çarpıştı: 10 kişi yaralandı

Kaza, Eskipazar ilçesi Mermer mevkiinde meydana geldi. Arife Kalay yönetimindeki 18 DK 957 plakalı otomobil, Eskipazar istikametine seyrederken Mermer Kavşağı’ndan kontrolsüz dönüş yapan Necmettin Settaş yönetimindeki 06 JJ 793 plakalı minibüs ile çarpıştı.

Kazada her iki araçta bulunan Necmettin Settaş, Şerife Karataş, Buhle Akkaya, Emir Kaan Akkaya, Sabri Kalay, Demet Akkaya, Gülşen Doruk, Berrin Naz Doruk, Berkey Efe Doruk ve Arife Kalay yaralandı. İhbar üzerine çok sayıda ambulans ve polis bölgeye sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 22:23
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