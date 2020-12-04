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Aktüel Karabük'te ormanlık alanda mantar toplarken kaybolan 2 kişi bulundu
Aktüel

Karabük'te ormanlık alanda mantar toplarken kaybolan 2 kişi bulundu

Yeniakit Publisher
2020-12-04 16:00:30 -
Karabük'te ormanlık alanda mantar toplarken kaybolan 2 kişi bulundu

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ormanlık alanda kaybolan 2 kişi, jandarma ve AFAD ekiplerinin çalışması sonucu bulundu.

Alınan bilgiye göre, Sarıçiçek Tepesi mevkisindeki ormanlık alanda mantar toplamaya giden M.E. (64) ve İ.F.E'den (23) haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Bölgeye giden Safranbolu Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri, ormanlık alanda arama çalışması başlattı.

Ekiplerin yaklaşık 5 saatlik çalışmasının sonunda bulunan M.E. ve İ.F.E, kontrol amacıyla hastaneye sevk edildi.

Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen 2 kişiye, Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğü tarafından "Orman Kanunu'na muhalefet" suçundan 308'er lira idari yaptırım uygulandı.


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