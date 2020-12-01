  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Karabük'te mutfakta çıkan yangında anne ile kızı yaralandı
Aktüel

Karabük'te mutfakta çıkan yangında anne ile kızı yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-12-01 20:54:49 -
Karabük'te mutfakta çıkan yangında anne ile kızı yaralandı

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde mutfakta çıkan yangını söndürmeye çalışırken yaralanan anne ile kızı, hastaneye kaldırıldı.

Esentepe Mahallesi Can Kent Sitesi'ndeki bir evde, ocakta yemek unutulması nedeniyle yangın çıktı. Evde bulunan Hatice Ayvazpınarı ile kızı Hülya Bakan, yangını söndürmeye çalıştı.

Dumandan etkilenen ve yanıklara maruz kalan Ayvazpınarı ve kızı, komşularından ve itfaiyeden yardım istedi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yangında mutfak kullanılamaz hale geldi.

Ayvazpınarı ve kızı ise sağlık ekiplerince Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Herkesi şaşırtan karar! Kuruluş Osman'da bomba patladı
Medya

Herkesi şaşırtan karar! Kuruluş Osman'da bomba patladı

2 Aralık Çarşamba günü ekrana gelecek olan reyting rekortmeni Kuruluş Osman'da Osman Bey, Targun Hatun’u eş alacağını ilan ederek herkesi şa..
Avrupalı bakandan Türkiye düşmanlarını çıldırtacak sözler
Dünya

Avrupalı bakandan Türkiye düşmanlarını çıldırtacak sözler

İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio “Türkiye bizim NATO’daki önemli müttefiklerimizden ve bölgedeki krizlerdeki muhataplarımızdan biri. Ankara i..
Ne dolar ne altın... Yatırım yapan paraya para demedi
Ekonomi

Ne dolar ne altın... Yatırım yapan paraya para demedi

Gümüş fiyatları hem dolar kuru hem de altın fiyatlarını solladı. Gümüş 2 gün içerisinde yatırımcısına en çok kazandıran yatırım aracı oldu. ..
Satılık 2015 model Renault Clıo
Satılık 2015 model Renault Clıo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay