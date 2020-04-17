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Aktüel

Karabük'te koronavirüsü yenen 72 yaşındaki kadın alkışlarla taburcu edildi

2020-04-17 18:00:48 -
Karabük'te koronavirüsü yenen 72 yaşındaki kadın alkışlarla taburcu edildi

KARABÜK (AA) - Karabük'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi sonrası sağlığına kavuşan 72 yaşındaki kadın, alkışlar eşliğinde taburcu edildi.

Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine Kovid-19 hastalığı belirtileriyle başvuran F.K. (72), testlerinin pozitif çıkması üzerine tedavi altına alındı.

Tedavisi başarıyla tamamlanan kadın, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde hastaneden uğurlandı.

Sağlık çalışanlarına teşekkür eden F.K, "Allah sağlıkçılarımızın ayaklarına taş, gözlerine yaş değdirmesin." dedi.


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