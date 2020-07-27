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Aktüel

Karabük'te kayıp sürücü devrilen traktörün altında ölü bulundu

Yeniakit Publisher
2020-07-27 13:01:47 -
Karabük'te kayıp sürücü devrilen traktörün altında ölü bulundu

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Eskipazar ilçesinde kayıp olarak aranan sürücü, ormanlık alanda devrilen traktörün altında ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Şevkiler köyü İmceler Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alana dün akşam saatlerinde tomruk çekmeye giden İsmet Kızılkaya'nın (74) geri dönmemesi üzerine yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Jandarma, UMKE ve AFAD ekiplerinin de katılımıyla başlatılan arama çalışmaları sonucu traktör devrilmiş halde bulundu.

Ekiplerin traktörün altında ulaştığı Kızılkaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kızılkaya'nın cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Eskipazar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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