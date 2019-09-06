0553 313 94 23

Karabük’te "Katılımcı Yaklaşım" Toplantısı

Karabük Orman İşletme Müdürlüğünde Fonksiyonel Orman Amenajman Planı Yapımı çalışmaları çerçevesinde "Katılımcı Yaklaşım" Toplantısı gerçekleştirildi.

06 Eylül 2019 Cuma 15:28
Karabük’te "Katılımcı Yaklaşım" Toplantısı

Karabük Orman İşletme Müdürlüğünde Fonksiyonel Orman Amenajman Planı Yapımı çalışmaları çerçevesinde "Katılımcı Yaklaşım" Toplantısı gerçekleştirildi.


Orman İşletme Müdürlüğü Konferans Salonu’ndaki toplantıya; Karabük Valisi Fuat Gürel, Zonguldak Orman Bölge Müdürü Zekeriya Beyazlı, Karabük Orman İşletme Müdürü Rıfat Ataş, Karabük Üniversitesi (KBÜ) Orman Mühendisliği temsilcileri, orman işletme şefleri, amenajman mühendisleri, muhtarlıklar, orman kooperatifleri ve yöre köylüleri katıldı.


Yenice ilçesinde yaşanan kazada hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet, yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulunan Vali Gürel, "Önümüzdeki 10 yılı planlamak ve buralarda yaşayan insanlarımızın düşüncelerini görüş ve önerilerini almak üzere ve ülkemizin en fazla orman emvalinin bulunduğu Batı Karadeniz Bölgemizin planlamasını yapmak üzere buradayız. İlimizin yüzde 71’i ormanlarla kaplı, Yenice ilçemizin ise yüzde 87’si ormanlarla kaplı. İlçemizde bir çok insan orman gelirleri ile yaşamını sürdürüyor. Böyle bir toplantının sizlerle birlikte yapılması oldukça güzel. Sizlerinde katkıları ile bölgemizin 10 yılını planlayacağız. Maalesef son 10 ay içerisinde Yenice’mizde orman işlerinde çalışan 5 vatandaşımız hayatını kaybetti ve 2’de yaralımız var. Dünya bir yana bir insanın hayatı bir yana mantığında olduğumuzu hatırlatmak istiyorum. Daha fazla tedbir almamız lazım, nerelerde eksiklerimiz var bunları tespit etmemiz lazım" dedi.


"İnsan hayatından değerli hiçbir şey yok"


Bölge Müdürü Beyazlı ile toplantı yaptıklarını ve özellikle kooperatifler aracılığıyla neler yapılması gerektiği konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını aktaran Gürel, şunları kaydetti:


"İnsan hayatından değerli hiçbir şey yok. Orman kesilir kesilmez, para kazanılır kazanılmaz bunlar önemli değil, burada aslolan iş güvenliğidir, bunu sağlamak da hepimizin görevi. Önümüzdeki hafta Yenice de bir toplantı yapacağız, diğer bölgelerde de toplantılar yapacağız ama önceliği Yenice ilçemize veriyoruz. Herkesin kendi eksikliğini gözden geçirmesi lazım, ormanda çalışan işçiden bölge müdürüne kadar hepimiz eksiklikleri tespit edeceğiz. Bu çalışmaları yapacağız ki bundan sonraki süreçte tekrar ölümlü kazalar olmasın. Ben bu kazalarda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. İnşallah bu tür olayları bir daha yaşamayız. Tüm orman teşkilatımızın başı sağ olsun."


“Foto Maraton ve Kısa Film Yarışması”


14-17 Kasım 2019 tarihleri arasında Yenice ilçesinde gerçekleştirilecek olan “Foto Maraton ve Kısa Film Yarışması”na da değinen Vali Gürel, "İnsanları ilimize davet edeceğiz, 3 gün boyunca dolaştıracağız. Bölgemizde hem doğal güzellikler hem de kültürel güzellikleri onların gözüyle tespit edip fotoğraflayacağız ve bölgemizi tanıtmak adına çekilen fotoğrafları kullanacağız. Tabi şuan da Yenice olarak başladık ama devamında da tüm ilçelerimize yayarak devam edeceğiz. Maksadımız bölgemize gelen insanların daha fazla gelmesini sağlamak. Bizim buradaki amacımız bölgemizin turizm potansiyelini tanıtmak ve daha fazla turisti bölgemize çekmek. Turizmimizi çeşitlendirmeye çalışıyoruz. Keltepe Kayak Merkezimizi kısa süre içerisinde tamamlayıp hizmete açmayı hedefliyoruz. Asfalt çalışmalarımız devam ediyor, bu sene günü birlik ziyaretler için tesislerimizi açmayı planlıyoruz. Önümüzdeki yıllarda burayı daha da geliştireceğiz, bölgemizin turizmini geliştireceğiz. Toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.


Toplantıda, Amenajman Rehberlik ve Denetim Başmühendisi Cafer Akdeniz tarafından sunum gerçekleştirildi. Toplantı soru-cevap ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunulması ile sona erdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 15:28
  1. fotoğraf
  2. doğa
  3. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Zabıtalara kültür ve sanat gecesi
    1. Zabıtalara kültür ve sanat gecesi
    2. Iraklı Şii lider Sadr İran'da
    3. 20 yıl hapis cezası bulunan şahsı..
    4. Toroslar’da yol yapım, bakım ve onarın..
    5. Eskişehirspor'dan Cumhurbaşkanı..
    6. Kan grubuna göre beslenme nedir? |..
    7. "Üç haftada 7 puan beni çok mutlu etti"
    8. Uluslararası Yol Bisiklet..
    9. AK Parti'den İmamoğlu'na çok sert..
    10. Bartın'da uyuşturucu operasyonu: 2..
    11. Vali İsmail Ustaoğlu, Hekimoğlu..
    12. Bu durumlarda su içerseniz...!
    13. Asırlar önce bu yolculuğu Ertuğrul..
    14. Türkiye şehitlerini anıyor
    15. Avukat Ali Kızılay:“Yargı reformları..
    16. Bingöl’de 250 polisin katılımıyla..
    17. FETÖ'nün Moldova'daki yöneticisi..
    18. Araştırma şirketi yeni partiyi fena..
    19. Tarsus’ta sorunlu kavşak yeniden..
    20. Pekmeze Tereyağı katarsanız bakın ne..
    21. Maltepe’de pompalı tüfekli dehşet: 3..
    22. UEFA'dan Sarvan ve Ersoy'a görev
    23. Kavuncu’dan Başkan Sülük’e ziyaret
    24. Maltepe'de olay çıktı! Yaralılar var
    25. Kanuni Sultan Süleyman vefatının..
    26. Eskişehir'de balık tutmaya giden kişi..
    27. Dunford'dan Suriye açıklaması
    28. Diyarbakır’da 1 terörist öldürüldü
    29. Amerika 'kapatıldı' dedi, havadan..
    30. ATB Başkanı Çondur; “Pamuk üretiminin..
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş çağrı: Bir kez olsun tepkinizi koyun
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş çağrı: Bir kez olsun tepkinizi koyun
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!

    Günün Karikatürü

    6 Eylül 2019
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim