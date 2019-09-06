Karabük’te "Katılımcı Yaklaşım" Toplantısı

Karabük Orman İşletme Müdürlüğünde Fonksiyonel Orman Amenajman Planı Yapımı çalışmaları çerçevesinde "Katılımcı Yaklaşım" Toplantısı gerçekleştirildi.

Orman İşletme Müdürlüğü Konferans Salonu’ndaki toplantıya; Karabük Valisi Fuat Gürel, Zonguldak Orman Bölge Müdürü Zekeriya Beyazlı, Karabük Orman İşletme Müdürü Rıfat Ataş, Karabük Üniversitesi (KBÜ) Orman Mühendisliği temsilcileri, orman işletme şefleri, amenajman mühendisleri, muhtarlıklar, orman kooperatifleri ve yöre köylüleri katıldı.

Yenice ilçesinde yaşanan kazada hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet, yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulunan Vali Gürel, "Önümüzdeki 10 yılı planlamak ve buralarda yaşayan insanlarımızın düşüncelerini görüş ve önerilerini almak üzere ve ülkemizin en fazla orman emvalinin bulunduğu Batı Karadeniz Bölgemizin planlamasını yapmak üzere buradayız. İlimizin yüzde 71’i ormanlarla kaplı, Yenice ilçemizin ise yüzde 87’si ormanlarla kaplı. İlçemizde bir çok insan orman gelirleri ile yaşamını sürdürüyor. Böyle bir toplantının sizlerle birlikte yapılması oldukça güzel. Sizlerinde katkıları ile bölgemizin 10 yılını planlayacağız. Maalesef son 10 ay içerisinde Yenice’mizde orman işlerinde çalışan 5 vatandaşımız hayatını kaybetti ve 2’de yaralımız var. Dünya bir yana bir insanın hayatı bir yana mantığında olduğumuzu hatırlatmak istiyorum. Daha fazla tedbir almamız lazım, nerelerde eksiklerimiz var bunları tespit etmemiz lazım" dedi.

"İnsan hayatından değerli hiçbir şey yok"

Bölge Müdürü Beyazlı ile toplantı yaptıklarını ve özellikle kooperatifler aracılığıyla neler yapılması gerektiği konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını aktaran Gürel, şunları kaydetti:

"İnsan hayatından değerli hiçbir şey yok. Orman kesilir kesilmez, para kazanılır kazanılmaz bunlar önemli değil, burada aslolan iş güvenliğidir, bunu sağlamak da hepimizin görevi. Önümüzdeki hafta Yenice de bir toplantı yapacağız, diğer bölgelerde de toplantılar yapacağız ama önceliği Yenice ilçemize veriyoruz. Herkesin kendi eksikliğini gözden geçirmesi lazım, ormanda çalışan işçiden bölge müdürüne kadar hepimiz eksiklikleri tespit edeceğiz. Bu çalışmaları yapacağız ki bundan sonraki süreçte tekrar ölümlü kazalar olmasın. Ben bu kazalarda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. İnşallah bu tür olayları bir daha yaşamayız. Tüm orman teşkilatımızın başı sağ olsun."

“Foto Maraton ve Kısa Film Yarışması”

14-17 Kasım 2019 tarihleri arasında Yenice ilçesinde gerçekleştirilecek olan “Foto Maraton ve Kısa Film Yarışması”na da değinen Vali Gürel, "İnsanları ilimize davet edeceğiz, 3 gün boyunca dolaştıracağız. Bölgemizde hem doğal güzellikler hem de kültürel güzellikleri onların gözüyle tespit edip fotoğraflayacağız ve bölgemizi tanıtmak adına çekilen fotoğrafları kullanacağız. Tabi şuan da Yenice olarak başladık ama devamında da tüm ilçelerimize yayarak devam edeceğiz. Maksadımız bölgemize gelen insanların daha fazla gelmesini sağlamak. Bizim buradaki amacımız bölgemizin turizm potansiyelini tanıtmak ve daha fazla turisti bölgemize çekmek. Turizmimizi çeşitlendirmeye çalışıyoruz. Keltepe Kayak Merkezimizi kısa süre içerisinde tamamlayıp hizmete açmayı hedefliyoruz. Asfalt çalışmalarımız devam ediyor, bu sene günü birlik ziyaretler için tesislerimizi açmayı planlıyoruz. Önümüzdeki yıllarda burayı daha da geliştireceğiz, bölgemizin turizmini geliştireceğiz. Toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.

Toplantıda, Amenajman Rehberlik ve Denetim Başmühendisi Cafer Akdeniz tarafından sunum gerçekleştirildi. Toplantı soru-cevap ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunulması ile sona erdi.