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Aktüel Karabük'te karantina kurallarını ihlal eden 2 kişi yurda yerleştirildi
Aktüel

Karabük'te karantina kurallarını ihlal eden 2 kişi yurda yerleştirildi

Yeniakit Publisher
2020-09-12 14:33:29 -
Karabük'te karantina kurallarını ihlal eden 2 kişi yurda yerleştirildi

KARABÜK (AA) - Karabük'te karantina kurallarını ihlal ettiği belirlenen 2 kişi yakalanarak, yurda yerleştirildi ve bu kişiler hakkında idari para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Karabük-Kastamonu kara yolu Çevrikköprü mevkisinde polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta bulunan 3 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.

Yapılan sorguda arkadaşlarıyla dışarı çıkan B.Ö'nün karantina kararına uymadığı tespit edilerek, 3 bin 150 lira ceza kesildi ve yurda yerleştirildi.

Öte yandan, Karabük-Ankara kara yolu Bölge Trafik Müdürlüğü önünde yapılan uygulamada da M.Ş'nin yapılan sorguda karantinada olması gerektiği ve kararı ihlal ettiği belirlendi.

Yapılan işlemlerin ardından Murat Ş'ye de 3 bin 150 lira ceza kesilerek, 112 ekipleri tarafından yurda gönderildi.


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