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Aktüel Karabük'te kapıları ve koltukları olmayan otomobille yolculuk yapan sürücüye ceza
Aktüel

Karabük'te kapıları ve koltukları olmayan otomobille yolculuk yapan sürücüye ceza

Yeniakit Publisher
2020-12-16 13:58:00 -
Karabük'te kapıları ve koltukları olmayan otomobille yolculuk yapan sürücüye ceza

KARABÜK (AA) - Karabük'te, Ankara-İstanbul kara yolunda kapıları ve koltukları ile diğer bazı parçaları olmayan otomobille bir kasa üzerine oturarak seyahat eden kişiye ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bazı basın yayın organlarında dün yer alan "Karabük'te kapıları ve koltukları olmayan otomobille tehlikeli yolculuk" haberleri üzerine çalışma başlatıldı.

Kemal Oyman Sanayi Sitesi içinde bölge trafik ekiplerinin araması sonucu bulunan aracın A.Ö'nun idaresinde ve plakasının 37 AAR 135 olduğu tespit edildi.

Araç sürücüsüne "tescilli aracı plakasız kullanmak" ve "trafik düzeni ile ilgili kurallara uymamak" suçlarından toplam 2 bin 213 lira idari işlem yapıldı.

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