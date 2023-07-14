Karabük'te kan donduran olay! Bunu yapanları idam edin
Karabük'te yürüyen merdivenin altında bebek cesedi bulundu. Kan donduran olaya ilişkin vatandaşlar, 'Bunu vahşeti yapanları devletimiz idam etsin" ifadelerini kullandı.
Alınan bilgiye göre, vatandaşlar Hürriyet Mahallesi dolmuş durakları yanındaki yürüyen merdivenin altında bebek cesedi olduğunu fark etti.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İncelemenin ardından bebeğin cesedi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.