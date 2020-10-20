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Aktüel Karabük'te kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı
Aktüel

Karabük'te kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-20 16:12:26 -
Karabük'te kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Eflani ilçesinde kaçak kazı yapan 6 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin kırsal kesiminde bazı kişilerin kaçak kazı yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, yaptıkları araştırma sonucu, A.D, S.T, A.K, B.C, E.O. ve S.K'yi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Zanlılardan kaçak kazıda kullanılan, el telsizleri, kurusıkı tabanca ve tabancaya ait 19 adet fişek, gaz maskeleri, 2,5 kilogram amonyum nitrat gübre, el dürbünü, inşaat asansörü ve jeneratör ile çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.


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