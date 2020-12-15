  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Karabük'te iş insanlarından sağlık çalışanlarına yiyecek ikramında bulunuldu
Aktüel

Karabük'te iş insanlarından sağlık çalışanlarına yiyecek ikramında bulunuldu

Yeniakit Publisher
2020-12-15 02:08:58 -
Karabük'te iş insanlarından sağlık çalışanlarına yiyecek ikramında bulunuldu

KARABÜK (AA) - Karabük'te hayırsever iş insanları tarafından alınan pizzalar, Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan sağlık çalışanlarına ikram edildi.

Motosikletli kuryeler tarafından hastanenin klinik servisine getirilen pizzalar, sağlık çalışanlarına teker teker dağıtıldı.

Kutusunda, "Kovid-19 pandemi sürecinde göstermiş olduğunuz fedakarlık dolayısıyla siz değerli sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederiz. İyi ki varsınız." yazılı pizzaları alan çalışanlar, emeği geçenlere teşekkür etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD Türkiye'ye yaptırımlarını açıkladı
Gündem

ABD Türkiye'ye yaptırımlarını açıkladı

ABD, Rusya'dan S-400 sistemlerinin alımı nedeniyle Türkiye'ye bazı yaptırımlar uygulama kararı aldı. CAATSA yaptırımlarının arasında Cumhurb..
Uzun süredir konuşuluyordu! 4 günlük sokağa çıkma yasağı geliyor
Gündem

Uzun süredir konuşuluyordu! 4 günlük sokağa çıkma yasağı geliyor

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma yasağının gelebileceğini belirtti.
Washington Post Gazetesi: MİT gizemi çözdü
Dünya

Washington Post Gazetesi: MİT gizemi çözdü

ABD'li Washington Post Gazetesi, MİT'in İranlı casuslara yönelik operasyonunu gündemine taşıdı. Haberde, "Chaab'ın ortadan kayboluşunun gize..
Satılık 2011 model Volvo XC90
Satılık 2011 model Volvo XC90

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay