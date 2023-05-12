  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yunanistan'ı çıldırtacak gelişme! Türkiye'nin yeni füzesi ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ürün fiyatlarındaki dalgalanmanın nedenini açıkladı

Seçime 2 gün kala skandal! CHP’li Başkan oy pusulaları ile enselendi

Deprem ve sel felaketinde ortadan kaybolan Balıklıgöl'deki balıklardan haber var!

Yerli otomobil TOGG Batman'da görücüye çıktı

Köpek balığı, balıkçıları şoka soktu! 'Hoşt' diyerek tepki gösterdi: Ayaklarımı suya sokarken geldi

Muharrem İnce'nin partisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek artıyor! Topluca kararlarını duyurdular

CHP’li isim Batı medyasına konuştu: Her türlü sapkınlığa ve Batı'ya bağlı yeni anayasaya göz kırptılar!

Ukraynalıların yerine o ülkenin vatandaşları Türkiye'ye akın etmeye başladı! 1,5 milyondan fazla insan....

Muharrem İnce adaylıktan çekilme nedenini açıkladı
Ekonomi Karabük'te ikinci sanayi hamlesi başlayacak!
Ekonomi

Karabük'te ikinci sanayi hamlesi başlayacak!

Yeniakit Publisher
2023-05-12 22:32:00 -
Karabük'te ikinci sanayi hamlesi başlayacak!

AK Parti Karabük Milletvekili Adayı Ali Keskinkılıç, ikinci sanayi hamlesini başlatmaya az kaldığını ve Karabük’ü ileri teknoloji ile kavuşturacaklarını söyledi.

Seçim çalışmaları kapsamında her fırsatta gençlerle bir araya gelen Keskinkılıç, en az 5 bin gencin iş sahibi olacağı projelerinden bahsederek, "Bu yola çıkarken en başından beri her fırsatta Karabük'te ikinci sanayi hamlesine başaracağımızı söyledim. Karabük yüksek teknoloji ile buluşacak ve savunma sanayisinde yer alacak. Çok şükür Karabük Organize Sanayi Bölgesinde 47 fabrikaya yer teslimini yaptık. Bunun içinde makine sanayiden yüksek kalite içerik üretecek, ayakkabı fabrikasından bisiklet fabrikasına kadar, otomobil yedek parça üretimi ne kadar her şey var. Ayrıca burada çip üretecek fabrikada var. Biz bu 47 fabrikada 5 bin gencimize iş bulacağız. En küçük fabrikada 100 kişi çalışacak. Eğitimli ve eğitimsiz, teknikerinden, teknisyenine, mühendisine kadar 5 bin Karabüklüyü iş sahibi yapacağız. Karabük'teki gençlerimiz artık iş sahibi olacaklar. Karabük sokakları artık işsiz kalmayacak" dedi.

14 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek olan seçimlerde hemşehrilerine de seslenen Ali Keskinkılıç, "Ben hem aday adaylığında, hem de adaylığımın ilk başında söylemiştim; 'Bu eli tutun' demiştim. Ben insanımı seviyorum, sizlerin de beni çok sevdiğini biliyorum. Bana olan sevgi muhabbetinizi size hizmet olarak ödemek istiyorum. Bir evladınız, kardeşiniz olarak bu elimi tutun ve çıkarın. Ben de size hizmet edeyim, sevginizin karşılığını ödemeye gayret edeyim. Çok güzel bir seçim döneminin artık sonuna geldik. İnşallah 14 Mayıs sonrası Karabük’e hizmet etme şansımızolacak" diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23