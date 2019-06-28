0553 313 94 23

Karabük’te ihracat ve ithalat rakamları açıklandı

Karabük’te ihracat 2019 yılı Mayıs ayında 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 2,2 artarak 27,1 milyon dolar, ithalat yüzde 50 azalarak 37,5 milyon dolar olarak gerçekleşti.

28 Haziran 2019 Cuma 11:51
Karabük’te ihracat ve ithalat rakamları açıklandı

Karabük’te ihracat 2019 yılı Mayıs ayında 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 2,2 artarak 27,1 milyon dolar, ithalat yüzde 50 azalarak 37,5 milyon dolar olarak gerçekleşti.


Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2019 yılı Mayıs ayında, 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 12,1 artarak 16 milyar dolar, ithalat yüzde 19,3 azalarak 17,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.


Türkiye İstatistik Kurumu Zonguldak Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre, Karabük’te ihracat 2019 yılı Mayıs ayında 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 2,2 artarak 27,1 milyon dolar, ithalat yüzde 50 azalarak 37,5 milyon dolar olarak gerçekleşti.Zonguldak’ta ise ihracat 2019 yılı Mayıs ayında 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 46,2 azalarak 17,8 milyon dolar, ithalat %8,6 azalarak 147,8 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bartın’da ihracat 2019 yılı Mayıs ayında 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 4,6 artarak 2,9 milyon dolar, ithalat yüzde 50,8 azalarak 0,9 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 11:51
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erciş Belediyesinden dekoratif aydınlatma çalışması
    1. Erciş Belediyesinden dekoratif..
    2. Antalya’da ayıların sıcak havada havuz..
    3. Ataşehir’de 750 kursiyer..
    4. Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp..
    5. İran'da Serdeşt kentindeki kimyasal..
    6. Dilcilik yöntemiyle evlere giren..
    7. FETÖ duruşmasında eski emniyet..
    8. Fenerbahçeli eski futbolcu Şükrü..
    9. Cezaevi firarisi ve cinayet zanlısı..
    10. CHP İstanbul İl Başkanı..
    11. Kıskançlık cinayetinde şüpheliye..
    12. Çikolata hırsızları yakalandı
    13. Kaftancıoğlu hakim karşısında
    14. Türkiye’nin brüt dış borç stoku 453..
    15. Van’da Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okumu..
    16. Eyyübiye Kaymakamlığı yeni seçilen..
    17. Aday öğretmenler tarihi yerlerini gezdi
    18. Köy okulu öğretmenlerinden anlamlı..
    19. Topuk Yaylası, Fenerbahçe’yi bekliyor
    20. Mesire alanında KBRN eğitim düzenlendi
    21. Evinin terasında ebabil kuşu buldu
    22. Borsa ilk yarıda yükseldi
    23. Elazığ ekibi şampiyon oldu
    24. Emniyet güçlerinden Tosya’da kenevir..
    25. Evlat katili babadan şok ifade
    26. (Özel) "İcralık çocuk" uygulamasının..
    27. Muhtar, dereden su almak isteyen..
    28. Serbest piyasada altın fiyatları
    29. İzmir’in Buca ilçesinde ormanlık..
    30. (Özel haber) Ahmet Kavalcı: “Abdullah..
    Savcı Sayan paylaştı, sosyal medya yıkıldı: Tam da kontrol etme zamanı...
    Savcı Sayan paylaştı, sosyal medya yıkıldı: Tam da kontrol etme zamanı...
    Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması
    Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması
    Davutoğlu’ndan Babacan’a flaş teklif! Abdullah Gül ve Beşir Atalay reddetti
    Davutoğlu’ndan Babacan’a flaş teklif! Abdullah Gül ve Beşir Atalay reddetti
    İmamoğlu'ndan 'köprü çalışması' açıklaması
    İmamoğlu'ndan 'köprü çalışması' açıklaması
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı

    Günün Karikatürü

    28 Haziran 2019
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı
    Kemalistlerle el ele Siyonistlerin seçim kutlaması bitmiyor!
    Kemalistlerle el ele Siyonistlerin seçim kutlaması bitmiyor!