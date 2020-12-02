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Aktüel Karabük'te hem karantinayı hem de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kişiye ceza
Aktüel

Karabük'te hem karantinayı hem de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kişiye ceza

Yeniakit Publisher
2020-12-02 00:39:15 -
Karabük'te hem karantinayı hem de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kişiye ceza

KARABÜK (AA) - Karabük'te yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında karantinada olması gereken kişi, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatte ticari taksideyken polis denetimine takıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle çeşitli noktalarda denetim yaptı.

Kent merkezinde denetim gerçekleştiren ekipler, durdurdukları bir ticari takside kimlik ve HES kodu sorgusu yaptı.

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği anlaşılan G.T. isimli kadının temaslı olduğu için karantinada olduğu belirlendi.

Taksiden indirilerek "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçundan işlem başlatılan G.T'ye idari para cezası kesildi.

G.T, polis ekiplerinin olay yerine istediği ambulansla evine gönderildi.

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