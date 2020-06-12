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Aktüel

Karabük’te cuma namazı meydanda kılındı

Karabük’te, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında cuma namazı meydanda kılındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 14:08:27 -
Karabük’te cuma namazı meydanda kılındı

Karabük’te, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında cuma namazı meydanda kılındı.


Covid-19 salgını nedeniyle 16 Mart’ta toplu ibadet ve faaliyetlere ara verilen cami ve mescitlerin normalleşme süreci kapsamında tekrar açılmasıyla birlikte üçüncü cuma namazı Karabük’te camilerin yanı sıra meydanda da kılındı.


Karabük Kent Meydanı’nda kılınan cuma namazı için Karabük İl Emniyet Müdürlüğü tarafından bariyerlerle önlem alındı. Polis ekipleri tarafından seccade ve maske kontrolü yapılırken, seccadesi olmayan vatandaşlar meydana alınmadı.

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