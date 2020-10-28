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Aktüel Karabük'te çöp toplama alanında çıkan yangın kontrol altına alındı
Aktüel

Karabük'te çöp toplama alanında çıkan yangın kontrol altına alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-28 01:16:29 -
Karabük'te çöp toplama alanında çıkan yangın kontrol altına alındı

KARABÜK (AA) - Karabük'te, çöp toplama alanında çıkan yangın, yaklaşık 3 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.

Kent merkezine yakın bir bölgedeki çöp toplama sahasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yoğun duman bulutuna neden olan yangına, Karabük Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti.

İş makineleriyle de destek verilen yangın, yaklaşık 3 saatlik çalışma sonunda kontrol altına alındı.

Yangın alanında soğutma çalışmaları devam ediyor.

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