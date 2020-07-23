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Aktüel

Karabük'te çıkan yangında iki ev yandı

Yangın sırasında evlerde kimsenin olmadığı öğrenildi

Yeniakit Publisher
2020-07-23 14:14:21 -
Karabük'te çıkan yangında iki ev yandı

KARABÜK (AA) - Karabük'te çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi.

Başköy köyünde Bilal Demir'e ait 3 katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki Nazik Sarı'ya ait 3 katlı eve sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına, Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri ile Karabük Orman İşletme Müdürlüğü arazözü tarafından müdahale edildi.

Yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında, 3 katlı iki ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın sırasında evlerde kimsenin olmadığı öğrenildi.

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