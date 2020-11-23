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Aktüel Karabük'te çıkan yangında bir kişi yaralandı
Aktüel

Karabük'te çıkan yangında bir kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-11-23 15:16:57 -
Karabük'te çıkan yangında bir kişi yaralandı

KARABÜK (AA) - Karabük'te bir evde çıkan yangının büyümemesi için halıları dışarı atan ev sahibi, elinin yanması sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Irmak Sokak'ta Bahri Arıca'ya ait tek katlı evin bacasında yangın çıktı.

Alevlerin halılara sıçradığını gören Arıca, halıları pencereden dışarı attı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Halıları dışarı atarken elinin yanması sonucu yaralanan Arıca, ambulansla Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından söndürülen yangında evde hasar oluştu.

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