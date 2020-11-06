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Aktüel Karabük'te çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi
Aktüel

Karabük'te çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi

Yeniakit Publisher
2020-11-06 22:10:07 -
Karabük'te çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Eskipazar ilçesinde iki katlı evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi.

Yeni Mahalle İbrahim Denizer Caddesi'ndeki iki katlı evin bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evde yalnız yaşayan ve dumandan etkilenen Huriye Erdoğan, kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Eskipazar Belediyesi itfaiye ekipleri ve İl Özel İdaresine bağlı su tankerleri ile yangına müdahale edildi.

Yangın büyümeden söndürürken, Erdoğan ise 112 Acil Servis ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Öte yandan, Eskipazar Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez de olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.


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