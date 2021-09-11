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Yerel Karabük'te çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü
Yerel

Karabük'te çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiye ekiplerin başarılı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-09-11 14:42:00 -
Karabük'te çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

İlçeye bağlı Geren köyü yakınlarındaki çam ağaçlarının olduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğü, Safranbolu Belediyesi itfaiyesi, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yangın, 2 teknik personel, 6 yangın işçisi, bir arazöz, 2 su tankeri ve köylülerin de destek verdiği çalışma sonucu söndürüldü.

Yangında yaklaşık 400 metrekarelik alan zarar gördü.

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