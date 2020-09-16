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Aktüel Karabük'te bir mahalle karantinaya alındı
Aktüel

Karabük'te bir mahalle karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-09-16 19:03:55 -
Karabük'te bir mahalle karantinaya alındı

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Ovacık ilçesindeki bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Valilik'ten yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, Pürçükören köyü Karakoyunlu Mahallesi'nin 14 gün karantinaya alınmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, "Birden fazla pozitif vakanın olması ve temaslı vakaların fazlalığı nedeniyle virüsün yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla Karakoyunlu Mahallesi'ne, 30 Eylül'e kadar giriş çıkışların sınırlandırılmasına, evlerinde tedavisi devam eden Kovid-19 hastalarının ve temaslılarının sağlık sebepleri dışında evlerinden ve köylerinden çıkışlarına müsaade edilmemesine, köyde ikamet eden kamu ve özel sektör çalışanlarının karantina süresince izinli sayılmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

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