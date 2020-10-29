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Aktüel Karabük'te bir köy karantinaya alındı
Aktüel

Karabük'te bir köy karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-29 13:57:06 -
Karabük'te bir köy karantinaya alındı

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Yenice ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyde karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Değirmenyanı köyünde bazı kişilerin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Değirmenyanı köyünün bugünden itibaren 14 gün karantinaya alınmasına karar verdi.

Köye giriş ve çıkışların kapatılması, tüm güvenlik ve sağlık tedbirlerinin azami derecede alınması kararlaştırıldı.

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