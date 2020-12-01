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Aktüel Karabük'te bir kişiyi tüfekle vurarak yaralayan şüpheli tutuklandı
Aktüel

Karabük'te bir kişiyi tüfekle vurarak yaralayan şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-01 19:27:10 -
Karabük'te bir kişiyi tüfekle vurarak yaralayan şüpheli tutuklandı

KARABÜK (AA) - Karabük'te, bir kişiyi parkta tüfekle yaralayan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kayabaşı Mahallesi'ndeki Ahmet Haşim Caddesi üzerinde bulunan Bahattin Gazi Parkı'nda E.Ç, M.B.İ'yi tüfekle ayaklarından yaraladı.

M.B.İ, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

E.Ç. ise polis tarafından yakalandı.

Emniyetteki işlemin ardından Karabük Adliyesi'ne sevk edilen E.Ç, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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