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Aktüel

Karabük’te 22 bin kişiye 35 milyon lira destek verildi

Karabük’te, korona virüs (Covid-19) sürecinde Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 22 bin 526 kişiye 35 milyon 536 bin 212 lira destek sağlandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 12:06:50 -
Karabük’te 22 bin kişiye 35 milyon lira destek verildi

Karabük’te, korona virüs (Covid-19) sürecinde Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 22 bin 526 kişiye 35 milyon 536 bin 212 lira destek sağlandı.


AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, salgın döneminde Karabük’te gerçekleştirilen destekler ve yardımlarla ilgili bilgi verdi.


Pandemi sürecinde Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 22 bin 526 kişiye 35 milyon 536 bin 212 TL destek sağlandığını ifade eden Altınöz, 1, 2 ve 3. faz sosyal destek kapsamında 13 milyon 2 bin TL yardım sağlandığını belirtti.


6 bin 3 kişiye 15 milyon 889 bin 947 TL kısa çalışma ödeneği sağlandığını aktaran Altınöz, 2 bin 62 kişiye 2 milyon 790 bin 757 TL nakdi ücret desteği, bin 441 kişiye 3 milyon 835 bin 507 işsizlik ödeneği sağlandığını kaydetti.


Toplam 35 milyon 536 bin 212 TL destek verildiğini belirten Altınöz, "Korana virüs ile mücadelede milletimizle birlikte sağlık alanında gösterdiğimiz başarının yanı sıra ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı yalnız bırakmadık. Ekonomik İstikrar Kalkanı paketleri ile ekonomik alanda, Sosyal Koruma Kalkanı paketleri ile sosyal yardımlarda dünyanın hiç bir ülkesinin gerçekleştiremediği desteklere imza attık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve bakanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

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