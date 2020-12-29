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Aktüel Karabük'te 17,5 litre sahte içki ele geçirildi
Aktüel

Karabük'te 17,5 litre sahte içki ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-12-29 19:28:54 -
Karabük'te 17,5 litre sahte içki ele geçirildi

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 17,5 litre sahte içki ile 10 litre etil alkol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde sahte alkol zehirlenmelerinin önüne geçilmesine ve sahte içki üreten, insan sağlığını riske atan, haksız kazanç sağlayan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda Esentepe Mahallesi'nde AA'ya ait ev, iş yeri ve araçta arama yapan ekipler, 17,5 litre sahte içki ve 10 litre etil alkol ele geçirdi.

A.A. gözaltına alındı.



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