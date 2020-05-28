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Aktüel

Karabük’te 13 gün sonra pozitif vaka

Karabük’te 13 gün aradan sonra yeni Covid-19 vakası tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 19:43:52 -
Karabük’te 13 gün sonra pozitif vaka

Karabük’te 13 gün aradan sonra yeni Covid-19 vakası tespit edildi.


Karabük Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "13 gün aradan sonra ilimizde yeni vaka görüldü. 8 gün önce İstanbul’dan ilimize gelen ve ev karantinasında olan bir vatandaşımızın yapılan test sonucu pozitif çıktı. Bu durum özellikle diğer illerden ilimize gelen vatandaşlarımızın ve onların yakınlarının ne kadar dikkatli olmaları gerektiğini bir kez daha ortaya koydu. Lütfen rehavete kapılmayalım ve alınan tedbir kararlarına uymaya devam edelim" dedi.


Karabük İl Hıfzıssıhha Kurulu 4 Mayıs’ta il dışından Karabük’e gelecek olanların 14 günlük karantinaya alınacağını duyurmuştu.

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