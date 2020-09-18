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Aktüel Karabüksporda yolsuzluk soruşturmasına ilişkin 2 kişi tutuklandı
Aktüel

Karabüksporda yolsuzluk soruşturmasına ilişkin 2 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-18 16:58:00 -
Karabüksporda yolsuzluk soruşturmasına ilişkin 2 kişi tutuklandı

KARABÜK (AA) - Misli.com 2. Lig ekiplerinden Kardemir Karabüksporda yolsuzluk yapıldığı iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında kulübün eski üst yöneticisi ve bir menajer tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, kulübün eski yöneticilerinin, "yolsuzluk" yapıldığı iddiasıyla Karabük Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında kulübün eski üst yöneticisi H.A. İstanbul, menajer B.U. ise Ankara'da polis tarafından gözaltına aldı.

Karabük Adliyesine gözaltında bulundukları illerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanan şüpheliler tutuklandı.

Dönemin Süper Lig ekibi Kardemir Karabüksporda kulüp başkanı Hikmet Ferudun Tankut ve yönetiminin 6 Kasım 2017'de istifasının ardından olağanüstü genel kurul kararı alınmış, 3 defa çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen genel kurul 4. de yapılabilmişti. Genel kurulda, Tankut ve yönetimi ibra edilmeyince yeni yönetim tarafından "yolsuzluk" yapıldığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunulmuş ve üst yönetici H.A'nın görevine son verilmişti.


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