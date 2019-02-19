Karabükspor’da TY Elazığspor maçı hazırlıkları başladı
Spor Toto 1.19 Şubat 2019 Salı 20:04
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor pazar günü sahasında ağırlayacağı TY Elazığspor maçının hazırlıklarına tesislerinde yaptığı antrenmanla başladı.
Kırmızı-mavili takım ligin 23. haftasında Dr.Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu’nda oynayacağı TY Elazığspor maçının hazırlıklarına Hasan Doğan Tesisleri’nde akşam üstü gerçekleştirdiği antrenmanla başladı. Teknik Direktör Taner Öcal yönetiminde gerçekleşen antrenmanda takım ısınma hareketlerinin ardından dayanıklılık çalışması yaptı. Antrenman çift kale maç ile son buldu.
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