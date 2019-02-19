Karabükspor'da Elazığspor maçı hazırlıkları başladı - İdmana sakatlığı süren takım kaptanı Yusuf Akbulut katılmadı



KARABÜK (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında 24 Şubat Pazar günü sahasında Tetiş Yapı Elazığspor ile karşılaşacak Kardemir Karabükspor, bu maçın hazırlıklarına başladı. Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde teknik direktör Taner Öcal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık iki saat sürdü. Isınma koşuları ve kondisyon ağırlıklı çalışmaların yapıldığı idman, yarı sahada oynanan maçla sona erdi. Antrenmana, sakatlığı bulunan takım kaptanı Yusuf Akbulut katılmadı. Teknik direktör Öcal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Elazığspor maçına iyi hazırlanacaklarını ve sahaya kazanmak için çıkacaklarını söyledi. Üzerilerindeki şansızlığı kırmak istediklerini ifade eden Öcal, "Eğer hakemlerimiz de adil yönetim sergilerlerse ilk galibiyetimize ulaşmak istiyoruz." diye konuştu.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.