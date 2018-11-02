0553 313 94 23
impression

Karabükspor'da Boluspor maçı hazırlıklarını devam ettirdi

1. Lig'in 11. haftasında 4 Kasım Pazar günü Boluspor'u konuk edecek Kardemir Karabükspor, hazırlıklarına başladı.

02 Kasım 2018 Cuma 21:52
Karabükspor'da Boluspor maçı hazırlıklarını devam ettirdi

1. Lig'in 11. haftasında 4 Kasım Pazar günü Boluspor'u ağırlayacak Kardemir Karabükspor, hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Levent Açıkgöz yönetiminde Hasan Doğan Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, kondisyon ve taktik çalışmaları yaptı.

Çalışmaya, sakatlığı süren Berkay Yılmaz ve Yusuf Akbulut katılmadı.

İdmanı, Mavi-Ateş taraftar gurubu da ziyaret ederek, futbolculara moral verdi.

Açıkgöz: "İnşallah bu hafta bir umut olur"

Açıkgöz, antrenman sonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda TFF 2. Lig ekiplerinden Darıca Gençlerbirliği'ne karşı ağır bir yenilgi aldıklarını, bu maçta bireysel hatalar yaptıklarını söyledi.

Bu yenilgiyi unutarak Boluspor maçına odaklanmaları gerektiğini anlatan Açıkgöz, "Boluspor maçı için çalışmalara başladık. İki takım arasında yıllardan beri gelen bir rekabet var. Taraftarlar idmana gelip çocuklara moral verdi. Taraftarların inancını futbolcularımız da sahaya yansıtırsa, sonuçla ilgili bir şey diyemesem bile, iyi mücadele ortaya çıkacaktır. İnşallah bu hafta çocuklar için bir umut olur. Böylesine önemli bir maçta, önlerine hem daha güvenle hem daha cesur bakacak şekilde oynarlar." diye konuştu.

 

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 21:52
  1. Bolu
  2. Karabükspor

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diyabet kanseri tetikler mi?
    1. Diyabet kanseri tetikler mi?
    2. Kuruyemiş tüketirken bunlara dikkat..
    3. Bakanlıktan flaş 'bedelli askerlik'..
    4. Fenerbahçe'de Teknik Direktör Koeman,..
    5. AB, Almanya, İngiltere ve Fransa'dan..
    6. Vali Salim Demir, Uşak'tan uğurlandı
    7. Pentagon'dan Akar-Mattis görüşmesine..
    8. 3 gün önce kaybolan alzaymır hastasına..
    9. Konya'da iki otomobil çarpıştı: 8 kişi..
    10. Sultangazi'de üşümesin diye yaralının..
    11. Çocuğunuzun okul başarısının artması..
    12. Uyurken kusan Nehir bebek öldü
    13. Limonlu kek tarifi
    14. Evde kışlık tarhana tarifi
    15. Kış mevsiminde böbreklerinize iyi bakın!
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan Washington..
    17. ABD Savunma Bakanlığından Akar-Mattis..
    18. Karabükspor'da Boluspor maçı..
    19. Krem lekesi doğal yollarla nasıl çıkar?
    20. ABD açıkladı! İran ambargosundan 8..
    2019'da öğretmen ataması olacak mı?
    2019'da öğretmen ataması olacak mı?
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman

    Günün Karikatürü

    2 Kasım 2018
    AK Parti İBB adayı belli oldu mu?
    AK Parti İBB adayı belli oldu mu?
    ‘Defedin bu sürtüğü’
    ‘Defedin bu sürtüğü’