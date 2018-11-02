Karabükspor'da Boluspor maçı hazırlıklarını devam ettirdi

1. Lig'in 11. haftasında 4 Kasım Pazar günü Boluspor'u ağırlayacak Kardemir Karabükspor, hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Levent Açıkgöz yönetiminde Hasan Doğan Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, kondisyon ve taktik çalışmaları yaptı.

Çalışmaya, sakatlığı süren Berkay Yılmaz ve Yusuf Akbulut katılmadı.

İdmanı, Mavi-Ateş taraftar gurubu da ziyaret ederek, futbolculara moral verdi.

Açıkgöz: "İnşallah bu hafta bir umut olur"

Açıkgöz, antrenman sonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda TFF 2. Lig ekiplerinden Darıca Gençlerbirliği'ne karşı ağır bir yenilgi aldıklarını, bu maçta bireysel hatalar yaptıklarını söyledi.

Bu yenilgiyi unutarak Boluspor maçına odaklanmaları gerektiğini anlatan Açıkgöz, "Boluspor maçı için çalışmalara başladık. İki takım arasında yıllardan beri gelen bir rekabet var. Taraftarlar idmana gelip çocuklara moral verdi. Taraftarların inancını futbolcularımız da sahaya yansıtırsa, sonuçla ilgili bir şey diyemesem bile, iyi mücadele ortaya çıkacaktır. İnşallah bu hafta çocuklar için bir umut olur. Böylesine önemli bir maçta, önlerine hem daha güvenle hem daha cesur bakacak şekilde oynarlar." diye konuştu.