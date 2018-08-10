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Karabükspor'a altyapı takviyesi

1'inci Lig takımı Kardemir Karabükspor, transfer ettiği 16 oyuncunun lisansını maddi sıkıntılar nedeniyle çıkartamadı.

10 Ağustos 2018 Cuma 16:38
Karabükspor'a altyapı takviyesi

Kardemir Karabükspor Başkanı Mehmet Aytekin, geçmiş yönetimlere ait yaklaşık 12.5 milyon TL vergi borçlarının bulunduğuna belirterek, yapılandırdıkları borçları ödeyemediklerini söyledi. Borçlarını en kısa zamanda ödemeleri gerektiğini ifade eden Aytekin, "Yapılandırılmış olan taksitler vardı. Bu taksitlerden 1,5 milyon TL'yi yatırmamız, 1 milyon TL'de teminat vermemiz gerekiyordu. Milletvekillerimizin de yoğun gayretlerine rağmen bu parayı ödeyemedik. Ayrıca Uyuşmazlık Çözüm Kurulu dosyalarında yaklaşık 3,5 milyon TL ödememiz gereken bir rakam var. Bu parayı en kısa zamanda ödememiz gerekiyor. Çünkü UÇK dosyalarına her gün yeni bir tanesi ekleniyor. Bu borç her gün büyüyebilir. Acilen para bulunması şart.

Bugün ödeyemediğimiz 5 milyon TL borç, 15 gün süre içerisinde 10 milyon TL'yi bulacak. Karabüklü herkesten kulübümüzün içinde bulunduğu duruma katkı sağlamalarını bekliyorum. Her zaman söyledim, varsa bu parayı ödeyecek kurum, kuruluş, kişi, pazartesi günü görevi bırakayım. Ya da bize destek olsunlar. Bu kulübü bu hale biz getirmedik. Getirenler utansın. Bizi karalamaya çalışanlar, biliyorum ki eski yönetimlerin yaptıklarını unutturmaya çalışan zihniyetlerdir" dedi.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2018 Cuma 16:38
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  2. 1.LİG
  3. KARABÜKSPOR
  4. TRANSFER

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