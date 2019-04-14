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Seçim 2019 Sayfası

Karabükspor 127 gün sonra puanla tanıştı

Spor Toto 1.

14 Nisan 2019 Pazar 16:50
Karabükspor 127 gün sonra puanla tanıştı

Spor Toto 1. Lig’in 29. Haftasında sahasında Giresunspor ile golsüz berabere kalan Kardemir Karabükspor 127 gün sonra puan alarak eksi 1 olan puanı sıfır yaparak moral buldu.


Maçın ardından açıklamalarda bulunan Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü İlhan Özer, takımın başında iç sahada ikinci maçını oynadığını belirterek; “ Rakibimizin puana ihtiyacı vardı düşme hattına yakındılar. Bizimde moral için puana ihtiyacımız vardı. Gençlerle birlikte çalışıyoruz. Hem futbolcularımıza hem de kulüp için bu bir puan bile moral oldu. Gençlerle yola devam edeceğiz. Mücadele ve futbolun gerekleri olan savunma ve hücumu onlara öğretiyoruz. Bunları yaptıkları zaman, bugün bir puan aldılar. İnşallah bunu deplasmanda uygularlar. Fizik kalitemiz biraz diğer takımlara göre düşük ama bugün çok iyi mücadele ettiler. Hepsinin gözlerinden alnından öpüyorum.Genç oyuncu olduğu için kontrolleri zor oluyor. Geçen hafta Salı günü içeride Adana ile oynadık ardından 3 gün sonra Bolu maçımız olması, fiziksel ve konsantre açısından sıkıntı yaşamıştık. Bugün iyi mücadele vardı. Güçleri yettiğince mücadele ettiler ve puanı aldılar. Rakipte tecrübeli oyuncular vardı ve buna rağmen gol atıp galipte gelebilirdik” dedi.

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Haber Tarihi: 14 Nisan 2019 Pazar 16:50
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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