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Yerel Karabük ve Bolu'da 87 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
Yerel

Karabük ve Bolu'da 87 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Karabük ve Bolu'da kar yağışı nedeniyle 87 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-16 12:21:00 -
Karabük ve Bolu'da 87 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Karabük ve Bolu'da kar yağışı nedeniyle 87 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Karabük İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamaya göre, merkezde 7, Eflani'de 15, Eskipazar'da 17, Ovacık'ta 18, Yenice'de 10 ve Safranbolu'da 12 olmak üzere toplam 79 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekiplerin, köy yollarını açmak için çalışmaları devam ediyor.

Bolu'da ise merkezde 1 ve ilçelerde 7 olmak üzere 8 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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