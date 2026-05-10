Karabük Üniversitesi’nden Akit’e ziyaret

ALİ KANTARCI İSTANBUL

Mazlumların gür sesi Akit Medya Grubu, önemli misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Karabük Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatörü Dr. Murat Bulut, Akit Medya Grubu’na nezaket ziyaretinde bulundu. Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette; Akit TV Haber Müdürü Uğurcan Gökçe de hazır bulundu. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, gündemdeki meseleler değerlendirilirken Yönetim Kurulu Başkanımız Nuri Karahasanoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyarette Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık da üniversite hakkında ve gelecek dönem projeler hakkında bilgi verdi. Öte yandan Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Türkiye Yüzyılı” vizyonundan ilham alarak bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Sosyalfest 2026 hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

SOSYALFEST BİR MEDENİYET HAREKETİ

Rektör Kırışık, Teknofest’in teknoloji alanında yarattığı büyük ivmeyi sosyal bilimler alanına taşımayı hedeflediklerini belirterek, Sosyalfest’in temel amacının Türkiye’nin ve dünyanın toplumsal sorunlarına yenilikçi, sosyal inovatif çözüm önerileri getiren bir medeniyet hareketi oluşturmak olduğunu vurguladı. Sosyal bilimler üzerinden yükselen bu hareketin, tarihimizdeki Ahilik, Vakıf ve Enderun gibi güçlü sosyal modellerden ilham aldığını ifade eden Kırışık, bu değerleri yeni bir medeniyet seviyesine taşımayı hedeflediklerini belirtti.

12 BİNDEN FAZLA PROJE BAŞVURUSU İLE REKOR KATILIM

Sosyalfest’in kısa sürede uluslararası bir marka haline geldiğine dikkat çeken Rektör Kırışık, ilk yıl 3 bin 783 olan proje başvuru sayısının bu yıl 12 bin 20’ye ulaştığını müjdeledi. Avrupa’dan Balkanlar’a, Orta Asya’dan dost ülkelere kadar geniş bir coğrafyadan başvuru aldıklarını belirten Kırışık, projenin paydaş sayısının da 41’den 90’a çıktığını, bu paydaşların 83 tanesinin ise üniversitelerden oluştuğunu kaydetti.

TÜRKİYE YÜZYILI VİZYONU VE 6 MİLYON TL ÖDÜL

Festivalde en önemli temanın “Türkiye Yüzyılı” olduğunu vurgulayan Kırışık, yarışma kategorilerinde Türkiye’nin 2053 vizyonunu yansıtacak projelerin yer alacağını açıkladı. Toplam 6 milyon TL ödülün dağıtılacağı festivalde, dereceye giren sosyal buluşların hayata geçirilmesiyle proje sahiplerinin gelir elde etme imkânına da sahip olacağı belirtildi.

SOSYAL İNOVASYON ÖRNEKLERİ SAHNE ALACAK

Festival kapsamında dijital şiddetle mücadele platformları, görme engelliler için sosyal etkileşim projeleri ve bağımlılıkla mücadeleyi hedefleyen “Değer Platformu” gibi dikkat çekici sosyal modeller tanıtılacak. Ayrıca etkinlikte konferanslar, paneller, tiyatrolar, yapay zekâ ile tasarlanan Sosyalfest müzikleri ve 500 parçalık bir kaşık sergisi gibi pek çok kültürel faaliyet yer alacak.

AÇILIŞ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ BEYAZIT KAMPÜSÜ’NDE

300 finalist takımın standlarını kurarak sosyal projelerini halka tanıtacağı Sosyalfest, bugün saat 11.30’da İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü’nde başlayacak. İki gün sürecek bu dev organizasyona tüm gençleri ve vatandaşları davet eden Rektör Kırışık, bu festivalin gençlere sosyal inovasyon alanında büyük bir özgüven katacağını belirtti.