Karabük Üniversitesi personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Adaylar başvurularını ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren on beş gün içerisinde Karabük Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurarak yapacaklardır.

Süresi içerisinde yapılmayan, eksik belge ile yapılan, nitelikleri uygun olmayan adayların başvuruları ile faks veya posta yolu ile yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan yalnızca birine başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyona başvuru yapan adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Başvuru Başlangıç : 27.06.2022 (Mesai Başlangıcı)

Başvuru Bitiş : 14.07.2022 (Mesai Bitimi)

Başvuru Adres : Karabük Üniversitesi Rektörlüğü, Personel Daire Başkanlığı, Demir Çelik Kampüsü, Kılavuzlar Mahallesi 413. Sokak No: 7 Merkez

Karabük.

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