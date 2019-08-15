Karabük Üniversitesi 13 doçent profesör öğretim Üyesi alıyor! Peki akademik personel alımı başvuru şartları nelerdir?

Karabük Üniversitesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere toplam 8 personel alımı yapacağını ilan etti Üniversite Rektörlüğü tarafından yapılan alım ilanına göre; başta Edebiyat Fakültesi İşletme Fakültesi, Orman Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi olmak üzere 13 kamu personelinin alınacağını bildirdi. Başvurular 15 Ağustos itibari ile başlamış olup ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra sona erecektir. Başvuru şartları ve genel bilgiler ilan içeriğinde belirtilmiştir. Karabük Üniversitesi profesör alım başvuru şartları, Karabük Üniversitesi doçent alım başvuru şartları. Karabük Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım başvuru şartları. Üniversite kadrosuna kamu personeli alımı başvuru ilan detayları…

Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alım ilanı şu şekilde: Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile “Karabük Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Esasları Yönergesi” hükümlerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.

Karabük Üniversitesi profesör alım başvuru şartları

1 .Başvuru Formu

2. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (3 adet)

3. Karabük Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Esaslarının “Profesör Kadrosuna Başvurabilmek İçin Gerekli Asgari Koşullar" tablosunun bizzat aday tarafından çalışmalarının tabloya detaylı bir şekilde doldurularak 1 adet çıktı halinde dilekçesine eklenmesi, gerekmektedir. Jüri üyelerine gönderilecek dosyalarda da imzalı şekilde bu belgelerin konulması gerekmektedir.

4. Başvuru formunun ekine; 6 (altı) adet fotoğraf, nüfus cüzdan fotokopisi, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları ile doçentlik belgesi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi, adli sicil belgesi, özgeçmiş ve eserler listesi, varsa yabancı dil sınav sonuç belgesi, hizmet belgesi ile bilimsel eserlerinden oluşan dosyanın 1 (bir) nüshasını basılı olarak, jüri üyelerine gönderilmek üzere 6 (altı) nüshasını elektronik ortamda (flash bellek) şahsen veya posta yolu ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

Karabük Üniversitesi doçent alım başvuru şartları

1. Başvuru Formu

2. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (3 adet)

3. Karabük Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Esaslarının “Doçentlik Kadrosuna Başvurabilmek İçin Gerekli Asgari Koşullar" tablosunun bizzat aday tarafından çalışmalarının tabloya detaylı bir şekilde doldurularak 1 adet çıktı halinde dilekçesine eklenmesi, gerekmektedir. Jüri üyelerine gönderilecek dosyalarda da imzalı şekilde bu belgelerin konulması gerekmektedir.

4. Başvuru formunun ekine; 6 (altı) adet fotoğraf, nüfus cüzdan fotokopisi, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları ile doçentlik belgesi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi, adli sicil belgesi, özgeçmiş ve eserler listesi, varsa yabancı dil sınav sonuç belgesi, hizmet belgesi ile bilimsel eserlerinden oluşan dosyanın 1 (bir) nüshasını basılı olarak, jüri üyelerine gönderilmek üzere 4 (dört) nüshasını elektronik ortamda (flash bellek) şahsen veya posta yolu ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

Karabük Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım başvuru şartları

1. Başvuru Formu

2. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (3 adet)

3. Karabük Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Esaslarının “Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Başvurabilmek İçin Gerekli Asgari Koşullar" tablosunun bizzat aday tarafından çalışmalarının tabloya detaylı bir şekilde doldurularak 1 adet çıktı halinde dilekçesine eklenmesi, gerekmektedir. Jüri üyelerine gönderilecek dosyalarda da imzalı şekilde bu belgelerin konulması gerekmektedir.

4. Başvuru formunun ekine; 6 (altı) adet fotoğraf, nüfus cüzdan fotokopisi, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları ile doçentlik belgesi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi, adli sicil belgesi, özgeçmiş ve eserler listesi, varsa yabancı dil sınav sonuç belgesi, hizmet belgesi ile bilimsel eserlerinden oluşan dosyanın 1 (bir) nüshasını basılı olarak, jüri üyelerine gönderilmek üzere 4 (dört) nüshasını elektronik ortamda (flash bellek) şahsen veya posta yolu ile ilgili birime başvurmaları gerekmektedir

- 1, 2 ve 3. maddelerdeki belgeler Karabük Üniversitesi Personel Daire Başkanlığının internet sitesindeki Formlar bölümünde veya Duyurular kısmından temin edilebilir.

- Yabancı ülkelerden alınan diploma ve doktora belgelerinin Yükseköğretim Kurulu ve/veya Üniversiteler arası Kurul tarafından onaylı olması şarttır.

- Profesör unvanı olanlar, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına, Doçent unvanı olanlar da Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına başvuru yapamazlar.

- Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.

- İlanda belirtilen koşulları taşımayan ve başvuru süresi içinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

- Adaylar en fazla bir kadroya başvuru yapabilirler.

Karabük Üniversitesi öğretim üyesi alım ilan detayları için tıklayınız

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