Karabük Belediye Başkanlığı 23 adet iş yerini ihaleyle kiraya veriyor
Karabük Belediye Başkanlığı, mülkiyetindeki işyerlerini 2886 Sayılı Yasanın 35/c maddesine göre açık teklif usulü ihale ile her bağımsız bölümü ayrı ayrı 36 aylığına kiraya verecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre il sınırları içinde muhtelif yerlerde bulunan taşınmazlar aylık 68 TL ile 3.500 TL fiyat aralığında kiraya çıkarıldı. Kiralama ihaleleri 17.06.2021 tarih ve saat 15:30 Belediye Encümen Toplantı Salonu’nda yapılacak.
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