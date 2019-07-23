Karabiberin bu faydasını duyduktan sonra sofranızdan asla eksik etmeyeceksiniz!

Karabiber dünyanın farklı coğrafyalarında kullanılan popüler bir baharattır. Ülkemizde ise karabiber sulu yemeklerin, çorbaların vazgeçilmezidir. Elbette, karabiberi içtiğiniz bitki çaylarına da ilave edebilirsiniz. Bu tip kullanımda karabiber soğuk algınlığı ile mücadelede önemli rol oynar. İşte, karabiberin sağlığa olan faydaları...

Antioksidan kaynağı

Yapılan bilimsel çalışmalar karabiberin iyi bir antioksdan kaynağı olduğunu ortaya koymuştur. Bu nedenle karabiber hücrelerin yaşlanmasını yavaşlatır.

Beyin sağlığı için faydalı

Hayvanlar üzerinde yapılan bilimsel çalışmalar karabiberin beyin fonksiyonlarını iyileştirdiğini göstermiştir. Karabiberin Alzheimer ve Parkinson hastalıklarının semptomlarını bir hayli azalttığı bilim insanları tarafından belirtiliyor. Ancak kesin sonuca ulaşmak için söz konusu deneylerin insanlar üzerinde de yapılması gerekiyor.

Kan şekerini dengeliyor

Yemeklerinize ilave ettiğiniz karabiber kan şekerinizin dengelenmesine yardımcı oluyor.

Kalp dostu

Yapılan çalışmalar karabiberin kötü kolesterolü düşürdüğünü kanıtlamıştır. Bu nedenle karabiber kalp ve damar sağlığı için son derece faydalıdır.

Kanserle savaşır

Karabiberin içerisindeki bileşiklerin kanser hücrelerini öldürdüğü kanıtlanmıştır.

Bağırsak sağlığı için önemli

Karabiberin bağırsaklardaki iyi bakterileri arttırdığını kanıtlamıştır.

Ağrı kesici

Karabiber, zencefil gibi ağrı kesici özelliği taşır. Limon, karabiber ve balla hazırlayacağınız çay ağrılarınızı dindirmeye yardımcı olur.

Metabolizmayı hızlandırır

Kilo vermek isteyenler içinde karabiber önemli bir baharattır. Karabiber düzenli ve ölçülü tüketildiğinde kilo vermeye yardımcı olur.

Soğuk algınlığına iyi gelir

Yüzlerce yıldır karabiber farklı coğrafyalarda gribal enfeksiyonlara karşı ilaç olarak kullanılmıştır.

Cildi temizler

Bir miktar karabiber ve yoğurdu karıştırıp maske hazırlayabilirsiniz. Maskeyi cildinizde 20 dakika bekletin. Ardından da maskeyi ılık suyla temizleyin. İnanın bu maske gözeneklerinizi açıp, cildinizin ışıl ışıl parlamasına yardımcı olacaktır.

Kepek sorununa son

Yarım limon suyu ile bir miktar karabiberi karıştırıp, saç diplerinize masaj yapın. Haftada iki kez bu yöntemi uygulayarak kepek sorunundan kurtulabilirsiniz.

Karabiber çayı nasıl hazırlanır?

Malzemeler:

1 su bardağı su

1 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber

1 parça taze zencefil

Bal

Limon

Öncelikle suyu kaynatın.

Kaynayan suyun içerisine karabiber ve zencefili ekleyip karıştırın.

Ardından çayın demlenmesi için 7-8 dakika bekleyin.

Çayınızı süzüp afiyetle içebilirsiniz.

Arzu ederseniz çayınızı bal ve limonla tatlandırabilirsiniz.